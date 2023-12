– Vi har en del værutfordringer som medfører en god del kanselleringer og forsinkelser i dagens helikopterprogram til og fra våre installasjoner, opplyser pressetalsperson Gisle Ledel Johannesen i Equinor til NTB.

– Fra Flesland har vi nå kansellert hele dagens program. I Stavanger, Florø og Kristiansund er programmet redusert, men ikke kansellert. Fra Brønnøysund går trafikken som normalt, sier han.

Etterslep

Johannessen forteller at de allerede har en del etterslep etter de siste dagene. For at så mange som mulig kommer trygt hjem til jul, jobber Equinor nå sammen med helikopterselskapene for å avvikle mest mulig trafikk i løpet av helgen.

På Heliport.no opplyser Equinor at det må påregnes forsinkelser utover dagen på grunn av statisk aktivitet. Passasjerer bes møte til ordinær tid for innsjekk, skriver de.

Kanselleringer fra Flesland

Det er store problemer med helikoptertrafikken fra Flesland til oljeplattformene, skriver Bergens Tidende.

– Vi har værutfordringer med statisk elektrisitet i kombinasjon med snøbyger og har derfor kansellert dagens helikopterprogram på Flesland, opplyser pressetalsperson Gisle Ledel Johannessen i Equinor til avisen.

Alle avganger i begge retninger kanselleres, skriver avisen, og refererer til Heliport.no.

– Dagens turer er kansellert på grunn av værforhold. Reisende bes følge med på MyDawinci for ny utreiseinformasjon, opplyser Equinor på Heliport.no.

MyDawinci er en internettportal for alle som reiser offshore.

Bergensavisen opplyste tidligere fredag at det var forsinkelser i helikoptertrafikken.