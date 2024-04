Regjeringen foreslår å omgjøre vedtaket om nedleggelse av Andøya slik at det fortsatt er daglig militær tilstedeværelse på flystasjonen.

Andøya skal utvikles til base for langtrekkende droner og blir sentral i understøttelsen og utviklingen av Forsvarets romvirksomhet. I tillegg er Andøya en viktig flybase for alliert mottak, skriver regjeringen i en pressemelding onsdag ettermiddag.

– Langtrekkende droner blir en helt ny kapasitet i Forsvaret og vil øke vår evne til kontinuerlig situasjonsforståelse og overvåking i våre nærområder. Andøya vil være en helt sentral base for denne utviklingen i Forsvaret framover, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Skal bygge opp Andøya

Forslaget betyr at flybasen helt nord i Vesterålen blir hovedbase i Norge for trening, drift og utvikling av langtrekkende forsvarsdroner, i tett samarbeid med Andøya Spaceport.

– Diskusjonen om å legge Andøya ned er over. Nå skal vi bygge Andøya opp, sa Trygve Slagsvold Vedum (Sp) på en pressekonferanse onsdag.

Norske myndigheter skal ifølge NRK ha vært i samtaler med den amerikanske droneprodusenten Northrop Grumman om å kjøpe maritime MQ-4C Triton-droner. Dronene er ubevæpnet, spesialbygd for maritim havovervåking og skal tåle arktisk klima.

Unik beliggenhet

Dronene skal ifølge Gram opereres i et flernasjonalt samarbeid med nære allierte, som involverer både trening, drift og utvikling. De tidligere lokalene til de maritime patruljeflyene kan brukes til etableringen av droner på Andøya.

– Regjeringen har en klar ambisjon om at Norge skal være fremst blant allierte på situasjonsforståelse i nord. Satellitter bidrar til å gi oversikt over hva som skjer i våre nærområder, og Andøya har en unik beliggenhet når det gjelder tilgangen til det ytre rom, sier Gram.

Stortinget vedtok å legge ned flystasjonen på Andøya i 2016. Men for to år siden besluttet regjeringen at Andøya skulle få en fremtid som permanent militær mottaksbase for allierte styrker.