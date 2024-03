Turisten har falt og skadet seg i Sherpatrappa, opplyser politiet tidlig søndag kveld.

– Det er opplyst at vedkommende har falt, sklidd og slått hodet i et tre. Vedkommende klager over smerter i ryggen og skulder. Redningshelikopteret Tromsø sendes ut og forsøker å hente ut personen, heter det videre.

Også tidligere på dagen har flere personer falt og skadet seg i trappa. En person brakk trolig armen, mens en annen bare fikk småskader. Ifølge politiet kom sistnevnte seilende nedover mens folk fra Norsk Folkehjelp jobbet med den første.

Steintrappa i Tromsdalen har 1300 trinn ligger i et av Tromsøs mest populære turområder.