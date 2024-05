– Høyres posisjon er jekket ned, sier valgforsker Johannes Bergh om Norstats ferske måling for Aftenposten og NRK.

Høyre er fortsatt det største partiet, men 23,6 prosent er deres dårligste resultat på 2,5 år. I ti strake måneder målte de over 30 prosent på Norstats måling.

– Utviklingen viser at Høyre ikke har den suverene posisjonen som de har hatt. Det er grunn til å si at aksjesaken har hatt en konsekvens for Høyre og Solberg, sier Bergh videre.

Samtidig får Frp sin høyeste oppslutning på en Norstat-måling på åtte år, med en økning på 0,9 prosentpoeng til 18,5 prosent.

Også Arbeiderpartiet rykker fram med 2,5 prosentpoeng til 19,6 prosent.

De øvrige partiene får følgende oppslutning i målingen: Rødt 5,7 (-0,2), SV 9,3 (-1,1), MDG 3,8 (-0,2), KrF 4,8 (+0,7), Venstre 6,5 (+1,9), Andre 3,1 (-0,9). Feilmargin for målingen som helhet er 1,4 prosentpoeng.