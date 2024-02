På storskjerm fra Tromsø delte Ann Christin Elvemo kunnskap om «Kroppen og traumer». Over 50 mennesker trosset de tette snøbygene som var onsdagskvelden for å få med seg dette foredraget, noe vi som arrangør er særdeles fornøyd med. I tillegg mottok vi meldinger fra folk som hadde tenkt seg, men ikke så det likt å kjøre på grunn av været.

Ann Christin Elvemo fortalte oss om forskjellen på normalhjernens reaksjoner ved «faresituasjoner» og hvordan den traumatiserte hjernen reagerer. Hva kan vi gjøre for at en krise ikke blir et traume, og om toleransevinduet. Ved at vi mennesker blir bevisste ulike reaksjoner, kan det bli lettere å bearbeide både sorg og andre vanskelige livshendinger. Ei kort oppsummering kan være at det er normalt å reagere unormalt på unormale situasjoner.

Etter foredraget avholdt LEVE Helgeland sitt årsmøte. Av årsmelding framkommer det at LEVE Helgeland har hatt et svært aktivt år med temakvelder, LEVE-Kafè, ungdomsarrangement i Hemnes, Verdensdagsmarkering og deltakelse på Mental Helse markering, likepersons-samtaler og ulik representasjon m.v. Vil nytte anledningen til å takke alle som gjennom året har støttet vårt arbeid økonomisk, med sponsing av ulik karakter og med arbeidsinnsats eller annet. Det gjør en positiv forskjell i det arbeidet vi gjør.

Det nye styret består av: Leder Kitty Lise Vassdal, Trofors, nestleder Anne Bygdåsmo, Bleikvasslia, Sek. Øyvind Arntsen, Korgen, Styre: Tor Ivar Gjelle, Sandnessjøen, Jørn Stian Brønmo Elden, Brønnøysund, Vivian Bardal, Mo i Rana, Lena Skonseng, Mosjøen, vara Geir Trones, Mo i Rana.

Tusen takk til Tom Okan, Brønnøysund og Bente Bech-Hansen, Hemnesberget, som nå fratrer styret, for innsatsen.

LEVE Helgeland

v/Øyvind Arntsen – sekretær