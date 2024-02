– Jeg håper de iverksetter beredskapsplaner, og at de reduserer produksjonen. De må sørge for minst mulig risiko, sier Safe-leder Raymond Midtgård til NTB.

Deres tanker går til de rammede i ulykken og pårørende, sier han.

En person omkom og fem andre ble skadd i ulykken med et helikopter som var på øvelsesoppdrag for Equinor og var tilknyttet områdeberedskapen for Oseberg-området i Nordsjøen.

Vil fortsette å fly

Midtgård sier at dersom de får grønt lys til å fortsette flygningene i Nordsjøen med helikoptertypen S-92, så vil Safe si til sine medlemmer at det er trygt. Det var et beredskapshelikopter av typen S-92 som var involvert i ulykken onsdag.

– Ja, det er flinke folk som håndterer dette. Vi er opptatt av ting blir gjort ordentlig og tar alle forholdsregler.

Safe har mottatt bekymringer fra sine medlemmer, men Midtgård sier at han ikke tror helikoptertypen S-92 blir satt på bakken etter ulykken.

Kun en type

Sikorskys S-92 er den eneste typen som flyr offshore i Norge etter at EC225, produsert av Airbus, ble satt på bakken permanent etter Turøy-ulykken i 2016.

Safe-lederen understreker samtidig at Safe lenge har etterlyst to helikoptertyper.

– Det begynner å haste. Det er åtte år siden forrige ulykke, og vi har lenge etterlyst en plan B. Det er for få helikoptre i dag, sier Midtgård.

Leveringsproblemer

Det er også for tiden leveringsproblemer med reservedeler til S-92. Flere av disse helikoptrene er satt på bakken fordi de mangler deler til å fly.

I Offshore Norge pågår det et arbeid med å håndtere delemangelen til S-92-helikoptrene, og foreningens arbeidsgruppe ser også på muligheten for nye helikoptertyper til å fly offshore på den norske sokkelen.

I januar inngikk Equinor en avtale med selskapet Lufttransport RW AS om å operere to nye søk- og redningshelikoptre for Troll- og Oseberg-området. Helikoptrene som det er snakk om, er av typen Leonardo AW 139. De skal etter planen være klare for drift fra 2026.