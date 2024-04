– Vi kunne solgt mye mer egg om vi hadde fått tilgang, slik vi ble lovet av markedsregulator før påsken. Det var langt fra nok egg tilgjengelig, sier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop til VG.

Han sier eggsalget har økt det siste året, noe han mener Nortura ikke har tatt innover seg.

– Nortura har påstått at det er nok til kundene. Det er det ikke. Nå forventer vi at politikerne følger opp. Hvis det ikke blir tatt grep, risikerer vi at eggmangelen vedvarer.

Nortura på sin side sier de fikk noe mindre egg enn i fjor før påsken på grunn av høyt salg av egg direkte fra gård.

– Denne påsken har det blitt produsert minst like mye egg i Norge som til påsken i fjor, men fokuset på egg den siste tiden har nok ført til mye hamstring. I tillegg har mange kjøpt egg direkte fra gård, og det påvirker naturligvis utvalget i dagligvarebutikkene, sier Marthine Haugen Petersen, senior kommunikasjonsrådgiver i Nortura, til Nationen.

I et intervju med Nationen før påske ville ikke landbruksminister Geir Pollestad (Sp) nekte nordmenn å hamstre. I stedet ba han folk bruke eggene de kjøper nå, helt fram til sankthans.