I tidligere læreplaner var «praktisk – sosialt – kulturelt arbeid en metodikk som skulle vektlegges. Læringsarbeid i skolen som sto i nær forbindelse med liv og virksomhet i lokalmiljøet, skulle gi en samfunnsaktiv skole. Fysisk aktiv læring og det å se hele «verdikjeden», fra start til slutt er viktig. I den forbindelse dro elever, lærer og fagarbeider ut i skogen for å finne ei egnet julegran til skolen. Grunneiere har i alle år stilt opp med gratis hogst til felles glede for alle. Elevene vurderer, måler og får saget ned treet. Da starter muskelarbeidet hvor mange elever bidrar med sin kraft for å dra julegrana fra skogen til oppstillingsplass for transporten. Deretter bærer det av gårde til skolen hvor treet blir satt opp og lyssatt av eiendomsavdelinga. Mange som gjør litt og det liker vi veldig godt.

Prikken over i-en er når FAU og skolen sammen arrangerer adventskafé og julegrana skal tennes. Da er det juletregang, sang og musikk, elevunderholdning, loddsalg driftet av elever og kafé.

Praktisk – sosialt og kulturelt arbeid er en fin balanse opp mot teori, og det fremmer læring. Det å lære elevene at framtida formes av røtter og historie er viktig. Vi lever i en verden da samhold er viktigere enn noen gang. Takk til FAU og alle som møtte opp for ei god stund.

Nordhus skole

Ståle Brun

Rektor

Tirsdag ble det arrangert julegrantenning og adventskafé på Nordhus skole. Foto: Nordhus skole

