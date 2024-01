Torghatten Midt sendte søndag kveld ut melding om at hurtigbåten mellom Vega og Brønnøysund tar værforbehold mandag morgen på grunn av gjeldende værvarsel. Det samme gjelder Vega-ferja.

Det er meldt sterk vind og høye bølger over hele Nordland. Spesielt i Nord-Salten, Lofoten og Vesterålen kommer det til å blåse kraftig.

– Med slikt vær følger gjerne kansellerte avganger for ferje og hurtigbåt, spesielt i værutsatte områder. I tillegg må det påregnes forsinkelser på de rutetilbudene som faktisk går. Vi ber derfor alle som skal reise med kollektivtrafikk i morgen om å følge godt med på nettsiden reisnordland.no, der meldinger om kollektivtrafikken oppdateres fortløpende, sier Eliassen.

Ved sterk vind er det også mange broer i Nordland som ligger utsatt til. Disse kan bli stengt på kort varsel, ifølge sikkerhets- og beredskapssjefen.

– Blir vinden for sterk, så må vi stenge broer. Hensynet til liv og helse må komme først, og vi ber alle om å respektere slike stenginger. Broene blir stengt fordi risikoen for å bli tatt av vinden er for stor til at biler kan kjøre over. I morgen er tålmodighet i trafikken et nøkkelord som alle bør ta til seg. Beregn svært god tid, sier han, samtidig som han peker på at det i enkelte områder også kan være svært glatt, mens det i andre områder kan være dårlig sikt.

–Følg med på 175.no for å finne ut hvordan tilstanden er der du skal kjøre. Der har de oppdatert informasjon til enhver tid, sier Eliassen.