– Tenk at Norge igjen er vertsland for en europeisk kunsthovedstad, og tenk at det er her i Bodø i Nordland. Det er imponerende, sa dronning Sonja fra scenen i Stormen kulturhus da hun åpnet kulturprosjektet Bodø 2024.

Hun har kongelig beskytterskap for prosjektet. Gjennom året skal det holdes over 1000 kulturarrangementer i den nordnorske byen, som ligger på 67 grader nord.

Dronningen fleipet deretter med nordlendingens egentrekk.

– Seig, kraftig, direkte engasjert og skeptisk til søringer, sa hun til latter fra salen.

Tidligere lørdag besøkte dronningen prosjektet Árran360˚, verdens største lavvo med filmlerretet langs hele innerveggen. Lavvoen er et av flere kulturelle innslag på den første dagen av Bodøs kulturår.

At Bodø er europeisk kulturhovedstad i 2024, er spesielt fordi det er første gang en by nord for polarsirkelen får pryde seg med tittelen.

Lavvo-prosjektet er en kombinasjon av urfolksfortellinger og innovativ filmteknologi, og dronningen er den første æresgjesten som får oppleve kulturmagien.