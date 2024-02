Waltherzøe varslet etter at han gikk av som leder at han starter partiet Det norske industriparti (DNI). Han er i strid med dem som har tatt over kontroll over INP.

Altinget har kontaktet alle de 30 kommunestyregruppene til INP der de er i flertallskonstellasjoner. 29 sier at de forblir i INP, mens i Haram har de ikke bestemt seg ennå.

Varaordførerne Kjartan Sørøy i Vega og Trond Borg i Tysnes forklarer at de har gått til valg på politikk og ikke personer.

Waltherzøe sier han har stor respekt for at folk blir igjen i det gamle partiet.

– Så håper jeg at de har like stor respekt for at vi starter på nytt. Det er ingen hard feelings, jeg har mange gode venner rundt omkring i lokallagene som har valgt å bli igjen, sier han.