«Årets jury er glad for å kunne gi oppmerksomhet til en side av mediebransjen som gjerne tas for gitt og løfte fram en leder som har gjort en svært viktig jobb for hele bransjen», heter det i juryens begrunnelse, skriver Medier24.

De to andre nominerte til prisen var Christina Dorthellinger, visuell redaktør i NTB, og Tora Bakke Håndlykken, nyhetsredaktør i VG.

Redaksjonssjef for Live Sport i TV 2, Ingrid Marie Zeiner, ble samtidig kåret til årets talent.

Årets jury har bestått av Veslemøy Østrem (juryleder, Altinget), Mads Yngve Storvik (Visindi), Claudia Antwi-Adjei Hedegaard (NRK), Camilla Fuglem (Aller Media) og Pål Nedregotten (NRK).