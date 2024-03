Tallene kommer fram i en ny rapport fra Helsedirektoratet, skriver Altinget.

Der kommer det fram at sykehusene i 2022 rapporterte om 71.800 såkalte overliggerdøgn.

Sykehusene kan ikke skrive ut pasienter før kommunen kan gi dem de tjenestene de har behov for. Dermed risikerer pasientene å bli liggende lenger på sykehuset enn de egentlig har behov for. Ettersom pasientene ved å ligge lenger på sykehus tar opp senger som kunne vært brukt av andre, må kommunene betale bøter til helseforetakene for hvert døgn de utskrivningsklare pasientene blir liggende.

Med en døgnpris på 5508 kroner i 2022 ble den samlede regningen for kommunene i overkant av 395 millioner kroner. I år er prisen 5745 kroner.

Tromsø måtte i 2022 betalt mest for innbyggere som måtte bli liggende på sykehus. Nesten 33 millioner kroner måtte kommunen ut med, noe som utgjør 8 prosent av den samlede regningen for alle kommuner.