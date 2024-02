1 / 4 Velfjord Skogservice var kjapt på pletten og fikk ryddet både veibanen og fikk kappet trær som lå over den kombinerte strøm og fiberlinjen på Stiodden ved Sausvatnet.







På samme sted som torsdag morgen, ved Stiodden, falt et tre over veien. Nabo Endre Estensen opplyser at Velfjord Skogservice har ryddet opp. Men:

– En stolpe har på nytt løsnet, og henger med linja såvidt utover veibanen. Ingen umiddelbar fare. Ser for meg at denne skogen må hugges i samråd med Linea, Telenor og Vegvesenet, på tross av at den ikke er hogstmoden.Mye sårbar infrastruktur her med denne vindretningen, konstaterer Estensen.