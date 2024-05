– Tusen takk! Jeg håper at denne konkurransen kan leve opp til sitt løfte og stå for fred og verdighet for alle personer i denne verden! sa Nemo etter at resultatet var klart.

Nemo hadde en tydelig ledelse etter at juryen hadde sagt sitt, og med poengene fra folket kom artisten helt til topps foran Kroatia.

Årets vinnerlåt har norske låtskrivere med på laget og var en av favorittene, men ble ikke spådd til å hente trofeet hjem.

Norge på bunn

Norge havnet på sisteplass i finalen, noe som har skjedd elleve ganger før. Gåte fikk 12 jurypoeng og kun fire poeng fra publikum. Dermed ble det tidlig klart at Norge havnet på bunnen i finalen.

Norske Marcus og Martinius, som representerte Sverige, havnet på 9. plass.

Det er tredje gang Sveits vinner låtkonkurransen. Sist gang var i 1956 med Lys Assia, og i 1988 med Céline Dion.

Nemo er den første ikke-binære vinneren av konkurransen noensinne, og «The Code» handler om å oppdage denne identiteten.

– Jeg knekte ikke bare koden, men jeg vant trofeet, sa Nemo på pressekonferansen etter seieren.

Dramatikk og uro

Opptakten til lørdagens finale har vært preget av en rekke kontroverser og demonstrasjoner, men finalen gikk av stabelen uten de store protestene fra scenen. Mange mener likevel at det var den mest omdiskuterte utgaven av konkurransen noensinne.

Flere titalls tusen har demonstrert mot Israel i Malmös gater, og landets bidrag, Eden Golans «Hurricane», ble møtt med svært blandede, godt hørbare reaksjoner i salen da hun var i ilden.

Hennes bidrag fikk 323 poeng av folket og endte på 5. plass 375 poeng til sammen. Norges jury ga Israel 8 poeng til Israel.

Israel var imidlertid ikke landet som fikk flest poeng fra folket. Det fikk sølvmedaljevinner Kroatia, med 337 poeng.

Ukraina overrasket

Ukraina havnet på en overraskende 3. plass, som følge av mange stemmer fra folket.

Årets konkurranse har også vært preget av full strid om utestengelsen av Nederland. Artist Joost Klein ble lørdag utestengt fra konkurransen på grunn av en konfrontasjon med en ansatt i TV-produksjonen torsdag.

Sjefen for Den europeiske kringkastingsunion (EBU) ble møtt med et massivt pipekor da han leste opp jurypoengene fra Nederland.