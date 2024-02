Avinor stilte opp med feltsenger og ullpledd og forberedte seg på at 220 reisende måtte overnatte. NRK skriver at drøyt 100 valgte å gjøre det etter en dag med mye venting på at det kunne gå fly.

– Uffa meg. Det har vært en berg-og-dal-bane. Jeg har et fly i morgen, så jeg satser på å komme meg videre da, sier Emilie Helleberg til NRK sent torsdag. Hun hadde da ventet siden formiddagen på å komme seg mot Hammerfest.

Da hotellene var booket, måtte Avinor stille opp.

– Det er 220 passasjerer som står uten overnatting i natt. Vi tømmer lagrene med feltsenger og ullpledd så vi har et tilbud til dem som ikke har noe sted å overnatte, sa pressevakt Helene W. Jensen i Avinor til NTB.

Hun var usikker på om det var nok feltsenger til samtlige reisende, men sa at de jobbet på spreng for å gi et tilbud til alle.

Jensen opplyser at uværet fører til store forsinkelser.

– Det er kun to fly som skal gå i kveld, resten er innstilt. Dette kommer til å føre til forsinkelser også i morgen, sier hun.

VG omtalte saken først.