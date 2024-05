Det kommer fram i tall utgitt av Statistisk sentralbyrå (SSB) fredag.

– Dette er en skikkelig nedtur. Vi hadde jo ventet at inflasjonen skulle avta mer. Det går i riktig retning, men det går i museskritt der vi hadde trengt noen lange steg, sier sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 til NTB.

Økningen på 3,6 prosent er den laveste tolvmånedersveksten målt i april siden 2021, da den lå på 3 prosent.

– Prisveksten avtok for fjerde måned på rad i april. Prisene er fortsatt høyere enn de var på samme tid i fjor for de fleste varer og tjenester, men de stiger generelt sett saktere enn før, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

Prisene på mat og drikke steg

Prisene på mat og drikke er fortsatt en betydelig grunn til at prisveksten holder seg høy. Fra mars til april steg prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer med 3,3 prosent.

Ifølge SSB er dette en uvanlig høy prisoppgang til april å være.

– Oppgangen må sees i sammenheng med at store tilbudskampanjer i forbindelse med påsken, dempet prisene i mars. Nå får vi en effekt av at prisene stiger igjen etter å ha vært på tilbud, sier Kristiansen.

Blant varegruppene som steg mye i pris den siste måneden, finner vi sjokolade, kaffe og diverse sitrusfrukter. Prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer var 6,8 prosent høyere i april i år sammenlignet med april i fjor.

Lite sannsynlig med rentekutt i år

Seniorstrateg Dane Cekov i Nordea Markets påpeker at prisveksten igjen var lavere enn Norges Bank ventet.

– Det styrker utsiktene til et solid løft for reallønningene til norske arbeidere, og vi tror at reallønnsveksten vil stige med rundt 1,5 prosent i år. Samtidig trekker mange andre faktorer fortsatt i retning av at det ikke blir noe rentekutt i år, skriver Cekov i en epost til NTB.

Prisveksten er hovedgrunnen til at Norges Bank har satt opp renta betydelig de siste årene, men det er fremdeles et godt stykke ned til sentralbankens mål om en inflasjon på 2 prosent.

– På vei mot et vendepunkt

– Vi vil at prisveksten skal kunne fortsette nedover samtidig som arbeidsledigheten holder seg lav. De nye tallene fra SSB er en ny bekreftelse på at vi er på riktig vei. Nå er vi i en situasjon der lønningene ligger an til å øke mer enn prisene. Det betyr at folk gradvis kan få økt kjøpekraft og bedre hverdagsøkonomi. Vi er på vei mot et vendepunkt i økonomien, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB.

Også finansminister og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum (Sp) mener fredagens tall er gode nyheter.

– Dette viser at vi er på rett vei og mot lysere tider for folks økonomi. Dette bekrefter det vi tror om at det i 2024 ser ut som at folk skal få reallønnsvekst, og at den høye prisveksten er på vei ned. Dette er i tråd med regjeringens mål om at folk skal få bedre hverdagsøkonomi, sier han til NTB.

Prisene på strøm falt

Blant varegruppene som bidro betydelig til at prisveksten avtok videre i april, finner vi strøm.

– Prisene på elektrisitet inkludert nettleie falt 0,7 prosent den siste måneden, noe som er godt under prisstigningen vi så fra mars til april i fjor, da prisene gikk opp med 5,1 prosent, sier Kristiansen.

Den største prisøkningen fra mars til april var for bøker, som steg med 13,2 prosent, etterfulgt av kaffe, te og kakao, samt syltetøy, honning, sjokolade og sukkervarer som økte med henholdsvis 9,5 og 7,7 prosent.

Størst nedgang hadde spill-, leke- og hobbyproduktprisen, som sank med 2,1 prosent.