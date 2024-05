Brønnøy kommunes robotklippere er i full gang med klippesesongen. Det medfører at folk må ta hensyn til at robotene må ha fri bane for å kunne klippe.

– Robotene er flinke og tålmodige og holder seg stort sett på gress. Men av og til møter de hindringer fordi bilene kommer over på deres arbeidsområde. Det kan derfor oppstå uheldige og noen ganger kostbare situasjoner, skriver kommunikasjonskonsulent Stig Arve Høyvik i en pressemelding.

Brønnøy kommune ber alle som parkerer om å se seg rundt og holde seg på asfalt eller grus for å slippe skader på robotene.