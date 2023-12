Det er lokaliteten Igerøy Ø det gjelder, skriver tilsynet i en pressemelding.

Mattilsynet har informert virksomheten at de kommer til å bli pålagt å tømme anlegget raskt for å redusere risiko for videre smittespredning.

Pankreassykdom er en svært smittsom laksesykdom, som fører til dårlig helse og velferd for fisken.