– Ved bruk er det stor fare for livstruende forgiftning, pustestans, overdose og død. Bruken av stoffet knyttes til flere dødsfall på landsbasis. Ingen former for Metonitazen er lovlig i bruk i Norge, og rusmiddelet inntas i ulike former som piller, væske, røyk, injeksjon og sniffing, skriver politiet i Nordland i en pressemelding.