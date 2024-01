VG skriver at pasienten fikk behov for akutt hjelp våren 2022. Klokken 15.48 meldte legen på Svalbard fra om at pasienten måtte til Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø. Det var ingen ledige ambulansefly da.

Ved midnatt kom flyet fram til Longyearbyen, men pasienten døde på Svalbard.

Statens helsetilsyn har gransket hendelsen. De mener pasienten ut fra behov og forventninger, ikke fikk forsvarlig helsehjelp. De mener aktørene manglet oversikt og forståelse av helheten i oppdraget. Helse nord har ikke ivaretatt sitt ansvar og har brutt flere lover, konkluderer tilsynet.

– Helse nord RHF beklager på det sterkeste at en pasient døde før tilgjengelig ambulanseflytransport var fremme, og tar denne saken på det største alvor og følger den opp i styringslinjen, sier fagdirektør Geir Tollåli i Helse nord.