Equinor stanser alle helikopterflyginger til fredag klokken 10, opplyser informasjonsdirektør Sissel Rinde til NTB.

Onsdag kveld havarerte et Sikorsky S-92-helikopter utenfor Sotra. Helikopteret tilhørte selskapet Bristow Norge og var på et treningsoppdrag for Equinor da ulykken skjedde.

Også ConocoPhillips Norge og Aker BP har innstilt sin helikoptertrafikk. Selskapene opplyser at de har stanset alle flyginger «inntil videre».

En kvinne i 60-årene døde i helikopterulykken. Hun var ansatt hos Equinor og var sykepleier på jobb. I tillegg ble fem andre personer skadd i ulykken.