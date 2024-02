– Det føles som en anerkjennelse av den jobben vi har gjort i Nidaros. At nå er Nidaros tatt på alvor. Vi har en veldig stor medlemsmasse som er engasjerte, 90 prosent av dem er med i politisk arbeid for første gang. De skal også bli hørt på lik linje med alle andre medlemmer i Trondheim Ap, sier Giske til Adresseavisen etter det overraskende nestledervalget lørdag.

Giske var av valgkomiteen innstilt som styremedlem i partilaget, men før komiteens forslag gikk til avstemming, gikk den foreslåtte nestlederen Marit Selfjord fra Byåsen selv på talerstolen og foreslo at hun og Giske skulle bytte plass.

Kritisert og usynliggjort

Under det dramatiske årsmøtet som startet fredag kveld med at Gunn Elin Høgli måtte gå etter et mistillitsforslag, var det flere som uttrykte at medlemmer i Nidaros Sosialdemokratisk Forum, som Giske er leder for, føler seg som B-medlemmer.

– Det er jo en følelse av at et lag som har vervet 4500 medlemmer til Arbeiderpartiet på to år, av enkelte blir kritisert og av enkelte kanskje også blir litt usynliggjort. Det tror jeg en del av medlemmene føler, sier Giske.

– Jeg tror Arbeiderpartiets vei tilbake er at vi er litt mer opptatt av velgerne og folks ve og vel enn vi er opptatt av arbeiderpartipolitikernes ve og vel, sier den tidligere Ap-nestlederen.

– Trenger et lag som Nidaros

Marit Selfjord mente det ville være feil om ikke det suverent største lokallaget i hele Arbeiderpartiet – Nidaros Sosialdemokratisk Forum – ikke var representert i ledelsen av Trondheim Ap. Selfjord omtalte Nidaros som et under i Arbeiderpartiet, og ga anerkjennelse for at de følte seg dårlig representert.

– Et parti som er på stø kurs mot 15 prosent, trenger et lag som Nidaros. Jeg har et forslag, og det er at Trond Giske og jeg bytter plass på innstillingen. Nidaros skal inn i ledelsen i Trondheim Arbeiderparti, sa Selfjord.

– Jeg sitter gjerne i styret, jeg sitter gjerne som styremedlem, men jeg syns at vi skal ivareta medlemmene i Nidaros gjennom å vise dem at vi setter pris på dem, sa hun.

Trond Giske endte opp med å få nok stemmer til at dirigenten ikke trengte å telle dem. Da plassen som nestleder var klar, fikk Giske stående applaus, men bare fra den delen av salen som hadde stemt på ham, skriver Adresseavisen.

– Splittet parti

Pål Sture Nilsen ble noen minutter tidligere valgt som ny leder av Trondheim Ap. Ved siden av Giske ble også Jannicke Eriksen valgt til ny nestleder.

Nilsen ble altså innstilt som ny leder etter at Gunn Elin Høgli måtte gå kvelden før. Rabalderet endte også med at nestleder Jørn Arne Flått i en epost til valgkomiteen natt til lørdag trakk seg. Han ble derfor erstattet av Eriksen.

– Dette er et splittet parti, og i sentrum for denne splittelsen står Trond Giske, var Adresseavisens politiske redaktør Siv Sandviks spontane analyse av situasjonen i Trondheim Ap etter at valget var unnagjort.

Giskes comeback blir omtalt som et ledd i hans plan om å vende tilbake til rikspolitikken.

– Årsmøtet ble en maktdemonstrasjon fra Trond Giske. Han har all makt i Trondheim Ap og får det som han vil, sier NRKs politiske kommentator Tone Sofie Aglen.