I sin sms-melding til elevene ber ledelsen ved skolen alle elevene om å ta med alt nødvendig skoleutstyr hjem. De som har problemer med å gjennomføre hjemmeskole kan få komme til skolen og jobbe etter avtale med elev- og lærlingetjenesten.

Nordland fylkeskommune skriver i en pressemelding at alle de offentlige videregående skolene i Nordland kommer til å ha digital undervisning torsdag. Skolene vil sende ut informasjon til foresatte og elever om hvordan undervisningen skal foregå.

Også private Campus Blå videregående skole tar grep. BAnett får kl. 13.40 opplyst hos skolen at rektor Svein Erik Sandøy akkurat har sendt ut melding om at det blir hjemmeundervisning og oppgaver hjemme for elevene på torsdag.