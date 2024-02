I hovedstaden ble det tradisjonen tro holdt en stor markering i rådhuset.

– Samenes nasjonaldag er viktig for byen vår. Vi trenger kunnskap om og forståelse for samisk språk, kultur og tradisjon. Jeg er glad for at vi gjennom 21 år har invitert til denne markeringen her i Oslo rådhus, sier ordfører Anne Lindboe (H).

Det nye Oslo joikekor fremførte nasjonalsangen for de 500 gjestene som var til stede.

Sametingsmedlem Mikkel Eskild Mikkelsen og Kirsti Bergstø (SV) ble begge tatt imot av ordfører Lindboe da de ankom rådhuset.

Blant gjestene var også byrådsleder Eirik Lae Solberg (H) og representanter fra 6. februar-komiteen og Samisk hus, som i også var til stede ved heisingen av det samiske flagget utenfor rådhuset tidligere på morgenen. Musiker Fred Buljo fra bandet Keiino deltok også i markeringen i rådhuset.

Nasjonaldagen ble markert en rekke steder i landet tirsdag, blant annet ved markeringer i Bodø, Tromsø, Nordreisa, Evenskjer, Karasjok og Tana.

Samisk barnehage avviste Støre

Statsminister Jonas Gahr Støre skulle etter planen besøke en samisk barnehage i Oslo i anledning nasjonaldagen. Besøket ble imidlertid avlyst etter protester fra flere foreldre i barnehagen, som ville vise sin misnøye over regjeringens håndtering av Fosen-saken, ifølge Aftenposten.

– Jeg respekterer naturligvis foreldres ønske om å ikke få besøk, sier Støre til avisen.

Tirsdag publiserte han et innlegg i sosiale medier hvor han gratulerte samene med dagen. Han benyttet også anledningen til å igjen beklage i forbindelse med Fosen-saken, som utløste en rekke demonstrasjoner i Oslo i fjor.

– Jeg er glad for å se at samisk språk og kultur for hvert år blir mer synlig i samfunnet. Så vil jeg, igjen, beklage at konsesjonsvedtakene for vindkraftturbinene fra 2013 innebar et brudd på menneskerettighetene fordi de vil ha vesentlig negativ effekt på reindriftssamenes mulighet til å dyrke sin kultur. Det er vårt ansvar å sørge for at rettighetene ivaretas, skriver Støre.

Rekord for samisk språk

Dette skoleåret har 2762 elever i grunnskolen opplæring i nordsamisk, sørsamisk eller lulesamisk. Det er 216 flere elever enn forrige skoleår og ny rekord, ifølge Framtidajunior.no.

– Det er denne utviklingen og politikken som Sametinget er for. Det er en rett å få opplæring på samisk, og da er det en stor glede at vi ser en slik utvikling, sier sametingsråd for utdanning og språk, Mikkel Eskil Mikkelsen, til nettstedet.

Det er særlig tallet på elever med nordsamisk som har økt de siste årene. Bare fra forrige skoleår har tallet på elever med nordsamisk som første- eller andrespråk økt med 154.

904 elever i grunnskolen har samisk som opplæringsspråk i dette skoleåret. Det er det høyeste tallet på 14 år.

Fra starten av 1700-tallet til midten av 1900-tallet drev norske myndigheter med fornorsking av samene. Det vil si at kulturen og språket til samene ble motarbeidet og erstattet av den norske majoritetens språk og kultur.

Tegneserie oversatt

I anledning nasjonaldagen er tegneserien Nemi oversatt til sørsamisk for aller første gang, opplyser Trøndelag fylkeskommune i en pressemelding. I ti år har Trøndelag fylkesbibliotek samarbeidet med språksenteret Gïelem nastedh om å oversette en rekke barnebøker til sørsamisk.

Prosjektet er finansiert av Sametinget og Trøndelag fylkeskommune, og per februar 2024 er det utgitt 168 oversettelser.

– Jeg har masse respekt og kjærlighet for samiske språk, og synes det er stor stas å få Nemi oversatt til sørsamisk, sier Nemi-skaper Lise Myhre.