Redningstjenestene fikk melding om skredet like før klokka 14. Lokalt kalles fjellet Storonna, skriver Avisa Nordland.

Det ble sendt helikopter med to hundeekvipasjer til stedet, og frivillige ble kalt ut.

Like etter klokken 14.30 kunne politiet i Nordland bekrefte at en person er funnet død i skredområdet.

Personen som meldte fra om skredet, sa at en person ble sett i området kort tid i forveien. Redningsleder Tore Wangsfjord ved Hovedredningssentralen Nord-Norge sa til NTB at det ble funnet ski i området, noe som kunne tyde på at noen var tatt av skredet.

Ifølge redningslederen var det uvisst om personen var alene, eller om det kan ha vært flere sammen.

Røde Kors i Salten ble varslet om at det hadde gått skred. Områdeleder Christian Jørgen Rasmussen sier til Avisa Nordland at totalt ti mannskaper ble sendt i retning området, og at de vurderte fortløpende om det skal sendes ut flere korps.