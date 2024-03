Snøscooterføreren ble meldt savnet klokken 20.59 søndag. Han skulle kjøre fra Joarsjøen i Sverige til Hattfjelldal, men dukket ikke opp på angitt sted.

Frivillige fra både Norge og Sverige ble satt inn i letingen etter mannen. I tillegg bisto Forsvaret med personell og snøscootere i leteaksjonen. Litt etter klokken 7 mandag satte et redningshelikopter kursen mot Hattfjelldal for å delta i søket, og drøyt to timer senere opplyste politiet at mannen var funnet.

– Mannen er gjort rede for og er i god form. Søksaksjonen avsluttes, skrev Nordland politidistrikt på X/Twitter klokken 9.06.