Den kommende albumdebuten til Witch Club Satan beskrives som «et manifest av feminin kraft», og skal trykkes i et begrenset opplag på 666 vinyler.

På slippdatoen 8. mars neste år drar trioen, som består av Nikoline Spjelkavik på gitar, Victoria Røising på bass og Johanna Holt Kleive på trommer, i gang en lanseringsturné på Rockefeller i Oslo. Turneen tar dem også til Sverige og Danmark – og til Festspillene i Nord-Norge.

Bandet blir omtalt som «et okkult feministisk black metal band», og som et av verdens raskest voksende metalband, og kan vise til opptredener på Øya, Ultima, Roskilde og Tons of Rock.

– Se opp for disse kvinnene, sier Anders Odden, kjent fra Celtic Frost, Satyricon og Cadaver, som er med produsent for debutplaten deres, som ble innspilt i hans studio. Han beskriver dem som «et av de mest interessante black metal-bandene som har dukket opp de siste 30 årene».

– De jobber hele tiden for å forbedre alt de gjør, og skape noe spesielt og inspirerende for en ny generasjon fans. Fuck the mainstream, omfavn ekte kunstnere som skaper kunst fra hjertene sine. Dette er det nye Nirvana, hevder Odden.

Her spiller Witch Club Satan

* 8. mars: Oslo – Rockefeller

* 9. mars: Trondheim – Havet

* 16. mars: Stavanger – Folken

* 17. mai: København – Vega, A Colossal Weekend

* 19. mai: Stockholm – Slaktkyrkan

* 24. juni: Harstad – Festspillene i Nord-Norge