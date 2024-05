«Mistanken» har premiere på Turnéteatret i Trøndelag til høsten, og skal også spilles i Oslo. Tema er saken mot Arnfinn Nesset, som i 1983 ble dømt for å ha drept 22 mennesker på et sykehjem i Orkdal i løpet av fire år.

– Det er viktig for meg å understreke at «Mistanken» ikke er en forestilling om Arnfinn Nesset. Vårt fokus er varslerne og deres historie, understreker Fagerholt overfor NTB.

– Tiet ned

Han vokste selv opp i Orkdal, og forteller at han ofte lurte på hvorfor det var så vanskelig å snakke om saken der.

– Etter at rettssaken var over, ble saken omtrent tiet ned – det skulle ikke snakkes mer om det. Jeg kan forstå hvorfor dette var nødvendig den gangen, bygdesamfunnet måtte gå videre og legge dette bak seg, sier teatersjefen og utdyper:

– Likevel var det mange som satt igjen med ufortalte historier, som hvordan det opplevdes å varsle uten å bli trodd, og hvordan det var for pårørende og ansatte å sameksistere i bygda etter det som faktisk er norgeshistoriens største og mest omfattende drapssak.

Tok 10 år

Arne Fagerholt har troen på at teateret har det han kaller «en egen kvalitet» i å skulle belyse slike saker på en ny måte.

– Mye er endret siden Nesset-saken, men samtidig vet vi at det å varsle fortsatt er en belastning og et valg den enkelte varsleren må ta stilling til sier han til NTB.

Mens ideen til forestillingen er Fagerholts, er det regissør Nina Wester som har tatt prosjektet videre. Ifølge pressemeldingen fra teateret har hun gått gjennom rettsnotater og annet arkivmateriale, i tillegg til å intervjue personer som kjenner saken fra innsiden – blant dem varslerne.

– Jeg er ikke opptatt av Arnfinn Nesset, men gjennom saken vil jeg undersøke hva det har kostet for kvinnene som varslet. Hva er deres historie?

Like vanskelig i dag

For det tok 10 år med varsler før etterforskning ble igangsatt. Selv om det er 40 år siden, tror Nina Wester det er like vanskelig å varsle i dag som den gang.

– Vi har et annet forhold til autoriteter i dagens samfunn, men vi vet at det å varsle har store kostnader for enkeltindividet, sier hun, og Fagerholt sier seg enig:

– Vi vet at det å varsle fortsatt er en belastning og et valg den enkelte varsleren må ta stilling til, sier teatersjefen.

På scenen blir skuespillerne Line Heie Hallem, Elisabeth Matheson, Ingunn Beate Strige Øyen og Tore B. Granås å se når forestillingen har urpremiere i Verdal 10. oktober. 15. til 17. oktober spilles den på Vega Scene i Oslo, før det bærer tilbake til turné i Trøndelag ut november.