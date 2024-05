– Slik vi nå vurderer utsiktene, vil renten trolig holdes på dagens nivå en god stund fremover, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache.

Samtidig skriver sentralbanken at informasjon banken har nå, indikerer at det kan bli behov for å holde renten oppe noe lenger enn banken tidligere så for seg.

Usikre økonomiske utsikter

Norges Bank understreker at det er usikkerhet om de økonomiske utsiktene.

Siden forrige rapport har prisveksten vært litt lavere enn anslått, men samtidig har den økonomiske aktiviteten vært litt høyere enn ventet, og lønnsveksten kan se ut til å bli litt høyere enn anslått.

– Dersom vi får en kraftigere oppbremsing i norsk økonomi eller det blir utsikter til at prisveksten kommer raskere ned til målet, kan renten bli satt ned tidligere enn vi så for oss i mars, står det videre.

Ingen tegn til rentekutt i år

På pressekonferansen sentralbanksjefen holdt etter at rentebeslutningen ble kjent, sa Wolden Bache at Norges Bank ikke har laget nye prognoser siden sist rentemøte i mars.

– Men informasjonen vi har fått siden forrige rentemøte, kan tyde på at vi må holde renten på dagens nivå lenger enn vi så for oss da, sier hun.

På spørsmål om sentralbanksjefen ser for seg å kutte renten i år, svarer hun ikke konkret, men gjentar at Norges Bank ikke har nye prognoser.

– Renten blir høy lenge

Rentebeslutningen er i tråd med det som var ventet. Sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank1 SR-Bank bemerker seg at banken bruker formuleringen «renten er høy nok til å få ned inflasjonen».

– De signaliserer dermed at vi er på rentetoppen og toner ned faren for et nytt rentehopp, sier han.

Knudsen tolker fredagens signaler fra Norges Bank som at rentetoppen er nådd, men at det kan ta tid før den kuttes.

Analytikerne i Nordea er enige. Sjeføkonom Kjetil Olsen og seniorstrateg Dane Cekov i Nordea Markets mener at de fleste forhold tilsier at rentene holder seg uendret lenger enn ventet, med svakere krone og høyere kurs i utlandet.

Kjipt for unge på boligjakt

Norges Eiendomsmeglerforbund påpeker at en rente i ro betyr lavere boligproduksjon som vil utløse prispress i både boligmarkedet og leiemarkedet.

– Våre analyser viser raskt økende forskjeller mellom de mange unge som får hjelp av foreldre til å kjøpe sin første bolig, og de som sitter fast i et dyrt leiemarked uten hjelp til å skrape sammen den egenkapitalen som kreves, sier forbundets direktør Carl O. Geving.

Videre sier at han husleie er en viktig komponent i konsumprisindeksen, og at høye leiepriser derfor bidrar til å holde prisveksten høy.