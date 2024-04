Stengingen legges til juli fordi været er mest gunstig da, og fordi det er færre reisende, opplyser Avinor.

Det legges opp til busstransport til nærliggende flyplasser.

– Arbeidet inkluderer viktige reparasjoner av rullebanen. Det er avgjørende for å sikre stabil drift i den gjenstående tiden for lufthavna på Røssvoll, sier Anders Kirsebom, konserndirektør for regionale lufthavner i Avinor.

Mo i Rana lufthavn Røssvoll skal legges ned når den nye storflyplassen er klar. Det ventes at den kan åpne i 2027.