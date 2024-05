I 2023 ble det registrert 2967 nye tilfeller av føflekkreft og 3059 tilfeller av hudkreft i Norge i 2023, altså drøyt 6000 tilfeller til sammen og på nivå med rekordåret 2022. Det viser den siste årsrapporten fra Kreftregisteret , FHI.

Ratene for antall tilfeller per 100.000 innbyggere ligger nå på 49,5 og 50,5 for Norge. Ser man på statistikken per fylke, er det hele 60 tilfeller av melanom og 70 tilfeller av hudkreft per 100.000 innbyggere i Agder.

I bunnen av fylkeslistene ligger Troms og Finnmark, med rater på 25 for hver av de to krefttypene.

– Det er lett å tenke at det er de plassene med mest sol, som også har flest hudkrefttilfeller. Men det kan jo også være slik at plasser med mindre sol, som Vestland og Møre og Romsdal, er mer ute når det først er sol, eller kanskje de reiser til Syden og blir solbrent der, sier generalsekretær i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross i en epost til NTB.

Solkyst og Vestland

I tillegg til Agder trekker Vestfold, Telemark og Vestland opp snittet for hvor mange personer blant 100.000 per år som får påvist melanom for første gang. Tallene NTB har fått tilsendt av Kreftregisteret viser at også Viken og Oslo ligger litt over snittet.

På lista over antall påviste tilfeller av hudkreft, ligger stort sett de samme fylkene over snittet på 50,5.

Rogaland og Trøndelag skiller seg litt ut ved at de ligger høyt på en liste og lavt på den andre:

Rogaland har 49 påviste tilfeller melanom per 100.000, men svært høy rate for antall hudkrefttilfeller, med 67.

I Trøndelag er det omvendt, med 53 påviste tilfeller melanom per 100.000, men relativt lav rate for hudkreft, med 37.

– Det er vanskelig å vite hvorfor enkelte fylker ligger høyere enn andre, men det er jo mange som jobber offshore i Rogaland. De kan oppdage tidligere gjennom helsesjekker. De har ofte lengre perioder med fri der de kanskje koser seg ute i sola eller reiser utenlands? sier Stenstadvold Ross.

Flere menn enn kvinner

De siste tiårene har hudkreft økt kraftig i befolkninger med lys hudtype, og forekomsten i Norge er blant de høyeste i verden, ifølge Kreftregisteret. Før 50-års alderen er forekomsten av føflekkreft høyest blant kvinner, etter 50-års alderen er det imidlertid omvendt.

Tallene øker i alle aldersgrupper, men det er flest eldre som får hudkreft. Median alder for melanom er nå 67 år, det vil si at halvparten av alle som får diagnosen er over 67 år.

– De fem siste årene er det 27 prosent flere som har fått melanom, og det er en dramatisk økning. Det siste året ser vi økningen kun hos menn, sier Stenstadvold Ross.

Generelt er det flere menn enn kvinner som får hudkreft og føflekkreft.

– Tradisjonelt har menn vært mindre opptatt av solbeskyttelse enn kvinner. Det er også flere menn enn kvinner som dør av hudkreft, trolig fordi menn er senere enn kvinner til å oppsøke lege med en hudforandring, sier Stenstadvold Ross.

Allerede til helga er det meldt temperaturer opp mot 20 grader, og hun minner om at folk må ta solbeskyttelse på alvor.

– Det er aldri for sent å få gode solvaner. Det handler om å gjøre det mange egentlig kjenner til, å begrense tiden vi er i de sterke solstrålene, beskytte oss med klær og noe på hodet, og å bruke solkrem, sier hun.