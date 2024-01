I fjor var hadde politiet på Sør-Helgeland åtte saker som i forskjellige former omhandlet mindreårige og nettmobbing, f.eks. deling av bilder uten samtykke fra en utsatt situasjon eller seksualiserte bilder.

Hva skal man egentlig gjøre om man er utsatt for noe sånt?

– Vi ønsker at det så langt som mulig dokumenteres ved at man tar skjermbilder og deretter blokkerer vedkommende så man hindrer at de tar kontakt på nytt. Men først må man sikre med et skjermbilde. Deretter bør man ta kontakt med politiet så vi kan være med på å vurdere om det som har skjedd er straffbart. Det er ikke alt som anmeldes til oss som er straffbart, sier politikontakt Espen Berg Olsen ved politistasjonen i Brønnøysund.

– Hva om man ikke ønsker å ta kontakt med politiet?

– Spesielt om det er barn og ungdom under 18 er det naturlig å ta kontakt med en voksen man stoler på enten det er foreldre, en lærer eller en helsesykepleier. Da kan man få hjelp til å vurdere om det er noe politiet bør varsles om. Vi kan hjelpe til med å se på og å vurdere saker selv om det som har skjedd ikke nødvendigvis er straffbart.

Det finnes også en gratis råd- og veiledningstjeneste for den som føler seg krenket på nett som heter slettmeg.no. Her kan man ta kontakt på e-post, via kontaktskjema eller per telefon.

Olsen tror de fleste ungdommene forstår alvoret når politiet blir involvert.

– Ja, men i varierende grad. Det er ikke alltid de har samme oppfatning av at noe er krenkende som den fornærmede. Jeg har ennå til gode å høre at mistenkte sier at «dette gjorde jeg for å skade vedkommende». Det de sier er at det utelukkende var på spøk, at det bare var kødd. Da er vi inne på hvem som avgjør hva som er morsomt og ikke morsomt, sier han, og fortsetter:

– Det er ikke han eller hun som sender det fra seg som bestemmer. Det er noe vi bruker en del tid på når vi er ute på foredrag, hvem avgjør om noe er morsomt, og hva man gjør når noe ikke er morsomt. Vi oppfordrer til å være tydelig på å si at noe ikke er greit, sier politikontakten.