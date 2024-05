En vårdag i slutten av april var andreklasse studie ved KVN VGS på Nesna, så heldige å få dra på klassetur til nydelige Vega. Vi er en flerkulturell klasse med elever helt fra Rødøy i nord, Sudan i sør og Thailand i øst. Noen av elevene trodde at Vega var ei kjedelig øy, kanskje litt som Sleneset, men det viste seg at flere av oss skulle bli positivt overrasket over hvor mye Vega hadde å by på.

Ferden gikk med bil til Tjøtta og ferge til Vega, der vi la merke til både elgen, brua, vikinghuset, de majestetiske syv søstrene og Petter Dassmuseet, på veien. Det første stoppet vi hadde på turen fra Nesna var ved den sovjetiske krigsgravplassen på Tjøtta. Der fikk vi høre krigshistorie og om britene som senket frakteskipet MS «Rigel». De elevene i klassen vår som forstår både russisk, polsk og ukrainsk, kunne lese navnene til de avdøde, og kjenne igjen hvor de kom fra. Dette gjorde et spesielt sterkt inntrykk. 2500 mann omkom i skipsforliset. Det er 1000 flere enn da Titanic gikk ned. At en så stor skipskatastrofe har skjedd i vårt nærmiljø, og at så få av oss hadde hørt om det, overrasket oss.

Vel i land på Vega besøkte vi Verdensarvsenteret. Vi fikk en imponerende gjennomgang av hele museet, om landhevingen etter forrige istid, da havnivået lå da 80–85 meter høyere enn i dag. Vi lærte om ærfuglens historie på Vega, Unesco verdensarvstatus og kvinnelige fiskerbønder.

– Det var interessant å høre om kjønnsrollene på den tiden, hvor mannfolka reiste til Lofoten på fiske, mens kvinnene tok seg av både gårdsdyr, familie og matstellet hjemme. Ikke alle kunne prioritere sine egne liv, og måtte bli igjen og ta vare på de gamle i familien, sier Magomed Alikhanov.

Det var spennende å lære hvor verdifull ederduna har vært som handelsvare, helt fra middelalderen og til i dag. Om du lukker øynene og noen legger en stor haug med ederdun i armene på deg, så er duna så lett at du ikke merker det før du har åpnet øynene igjen. Vi fikk også prøve å rense ederdun, med dunharpe.

Etter reisen og tett program var det godt å kunne lande på Holand og småbruket Burshåjen med taco, kort- og brettspill. Til kvelds kunne vi høre lyden av gåsa og storspoven (Gåsbua på Vegværingsdialekt) og nyte synet av solnedgangen på Nes.

Neste dag hang tåka i de karakteristiske Vegafjella, og vi vendte snuten mot Studio Vega, der vi ble tatt godt imot av kunstnertrioen Sjur, Ronald og Margrethe. De viste seg å være usedvanlig trivelige og gjestfrie folk. Alle fikk prøve å dreie en kopp i leire og lage glasskunst.

Tåka letta, og på stranda på Eidem kunne vi nyte medbrakt lunsj i eventyrlig natur. De værbitte furutrærne som minnet oss om japanske bonsaitrær og den eventyrlige Trollvasstid kunne vært kulisse til serien Game of Thrones.

Til kvelds smakte det ekstra godt med pizza i pizzaovn utendørs.

Vi takket for oss på Vega. På hjemveien stoppet vi på Petter Dassmuseet, hvor vi fikk lære om barokken.

Turen har gitt oss gode minner, ny kunnskap om kulturlandskapet vi lever i, og om folkene som levd her før oss. Vi innser at når Vega kunne overraske oss, så er det ikke sikkert at det er så aller verst på Sleneset heller.

Elevene på 2ST ved KVN VGs Nesna