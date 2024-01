Kommunen skriver at værmeldingen er justert noe, slik at det kan nå se ut til at vinden tiltar noe tidligere på kvelden enn først antatt.

For å minimere ferdsel og potensiale for hendelser ved bruk av de kommunale byggene i ettermiddag/kveld avlyses alle treningsaktiviteter, svømmeaktiviteter med videre i kommunale bygg onsdag.

– Dette vil også bidra til at våre kommunale ressurser, som for øyeblikket er ute og foretar omfattende storm-sikringstiltak, ikke blir opptatt med unødvendige hendelser som kunne ha vært unngått ved innføring av et slikt tiltak. Disse ressursene vil jo også måtte være i beredskap i kveld og natt. Brønnøy kommune håper på forståelse for tiltaket, og oppfordrer våre innbyggere til å heller bruke dagen på å forberede seg i forhold til det varslede været, skriver kommunen på Facebook.