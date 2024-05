Det viser programmet for årets arrangement. Tradisjonen tro skal borgertorget gå til Velfjord omsorgssenter, hvor Velfjord blandakor og korpset underholder, og det blir salutt ved Persplassen.

Therese Kristin Nøstvik er konferansier under arrangementet på Gimle, hvor det blant annet blir tale for dagen ved 10. klasse og leker for barna.

Foruten arrangementet i Hommelstø, blir det også arrangement på Folkets Hus, Sausvatn, blant annet med den tradisjonsrike gruppefotograferingen. På Viljetun på Hongset arrangeres kveldsmat.