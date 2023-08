Statsminister Jonas Gahr Støre besøkte mandag Arbeiderpartiets stand på Schrøders plass i Brønnøysund. Her sammen med f.v.: André Møller, ordfører i Vega kommune, Hilde Sprækenhus, 7.-kandidat for fylkeslista for Nordland og Siv Aglen, ordførerkandidat i Brønnøy kommune.