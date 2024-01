– Det betyr at Norge er delt i to. Skal man videre, må man via Sverige. Fergene langs kysten er innstilt, sier trafikkoperatør Kristin Buchmann til NTB.

Hun forteller videre at det er meldt økende vind utover kvelden og natten på Saltfjellet, men at det vil bli tatt en ny vurdering torsdag morgen klokken 9.

– Vi vet ikke hvor lenge dette uværet vil vare. Trafikanter som hadde planer om å kjøre over Saltfjellet, bør stoppe et sted det er trygt å stå, sier Buchmann.

Også Nordlandsbanen er rammet av uværet, og flere tog mellom Trondheim og Bodø er blitt innstilt på grunn av det dårlige været, opplyser Bane Nor i en trafikkmelding.