Over 350.000 Facebook-brukere har litt før klokken 17 tirsdag ettermiddag meldt om problemer med det sosiale mediet, skriver nettstedet , som overvåker meldinger om problemer med nettsider og -plattformer. Også rundt 26.000 Instagram-brukere har meldt om problemer.

Problemet skal også gjelde Facebooks meldingstjeneste Messenger, melder Downdetector, som har registrert over 8000 meldinger om problemer.

Meta opplyser på sine sider at de er klar over problemene med innlogging på Facebook, og at de prøver å løse problemet.

Det er ikke klart hva problemene skyldtes, men i 17.30-tiden begynte flere brukere å melde fra om at de fikk logge seg inn igjen.