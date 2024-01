Universitetsledelsen skal møtes mandag for å diskutere saken. Kommunikasjonssjef Andreas Førde ved universitetet sier til TV 2 at det er en svært spesiell sak.

– I og med at det er så stor interesse, er det viktig at vi gjør dette ordentlig. Men hvordan vi skal gjøre det, kan vi ikke svare på nå, sier Førde.

Han sier det trolig ikke vil komme en konklusjon fra deres side allerede mandag og legger til at han er usikker på hvor lang tid det vil ta å gå gjennom oppgaven.

Sps Sandra Borch måtte fredag gå av som forsknings- og høyere utdanningsminister etter at det ble kjent at deler av hennes masteroppgave var kopiert fra andre akademiske tekster. Lørdag skrev VG og NRK at passasjer i helseminister Ingvild Kjerkols masteroppgave er identisk med andre akademiske tekster.

Kjerkol har selv avvist at hun kopierte tekst fra andre oppgaver. Hun skrev ferdig sin masteroppgave i 2021 sammen med en medstudent.