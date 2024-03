– Jeg kjenner Sylvi som en tøff dame som har høy terskel for å tåle ulike former for tilbakemeldinger. Når hun forteller at hun opplevde hendelsen som truende, er det bra at PST starter etterforskning, skriver Solberg på Facebook torsdag kveld.

Hun viste til at Listhaug onsdag ble forfulgt av palestinaaktivister på gaten i Oslo mens hun var på vei til arbeidsplassen på Stortinget.

– Jeg mener det er viktig at vi som tilhører andre partier sier klart ifra om at det disse aksjonistene gjorde var uakseptabelt, og ikke hører hjemme i vårt demokrati, skriver Solberg.

Høyre-lederen trekker fram at det i Norge er kort avstand mellom folk og folkevalgte og at politikere skal være lette å komme i kontakt med.

– Men man kan ikke fotfølge folk fordi man er uenige med dem, påpeker Solberg.

– I mange land må myndighetspersoner alltid ha vakter og beskyttelse når de ferdes ute blant folk. Det er ikke tradisjonen i Norge, og jeg håper ikke vi kommer dit heller, skriver hun.