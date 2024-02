Det er en fôrslange fra et oppdrettsanlegg som ligger i veien for MF Heilhorn og er til hinder for at ferja skal kunne legge fra land på Holm.

Dette forteller driftssjef Stian Olaisen i Torghatten Midt.

Det ble opprinnelig sendt ut varsel klokken 13 om forsinkelse i sambandet Vennesund-Holm fordi de måtte få fjernet fremmedlegemer fra den ene propellen. Dette er ifølge Olaisen ikke helt korrekt.

– Det er ingenting som har satt seg fast i propellen, men de frykter at det skal gjøre det. Dette er nok en fôrslange som ligger i veien. Akkurat nå er det en båt her som skal prøve å dra den med seg vekk. Når denne er fjernet vil ferja begynne å gå igjen, sier Olaisen som selv står i ferjekøen på Holm og venter på at ferja skal ta opp driften igjen.

Første avgang fra Holm etter den ufrivillige pausen, gikk klokken 14.05.

Følg skipstrafikken her.