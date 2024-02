– Vi har ingen informasjon om årsaksforhold, men på bakgrunn av kveldens alvorlige hendelse gjør vi et opphold på alle våre regulære helikopterflyginger til klokken 13 i morgen på norsk sokkel, sier Equinors pressetalsperson Gisle Ledel Johannessen til NTB sent onsdag kveld.

Stavanger Aftenblad meldte nyheten først. Seks personer er brakt opp fra vannet til sykehus etter ulykken. Det er ikke kjent hvordan det går med dem, men ifølge politiet er det hentet opp overlevende.

Det forulykkede helikopteret var på øvelsesoppdrag for Equinor. De har opprettet et telefonnummer for pårørende og oppfordrer dem til å ta kontakt på 800 500 20.