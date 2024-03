Partiet vil at publikum skal kunne drikke alkohol underveis i kampene på norske tribuner, sier stortingspolitikerne Turid Kristensen og Bård Ludvig Thorheim til TV 2.

– Jeg har lyst til at vi skal kunne gjøre som i det store utland: Å kunne servere alkohol på stadion, sier Kristensen til kanalen.

– Både for publikum sin skyld, det er jo ofte hyggelig, men også for klubbene, for det gir økte inntekter for dem.

Thorheim mener alkohol dessuten er en del av kulturen og oppladingen før kamp.

Olaug Bollestad, leder i Kristelig Folkeparti, sier hun er «dundrende uenig» med Høyre. Hun påpeker at barn og unge også deltar på idrettsarenaer og mener at det er unødvendig å ha alkohol for å se en fotballkamp.

Heller ikke Norges Fotballforbund og Norges idrettsforbund er interessert i et slikt forslag. NIF peker på at dagens regler om at klubbene kan søke om alkoholservering på tilviste områder, fungerer bra.