– Vi er svært fornøyd med rekordresultater i selskapets tre forretningsområder, havbruk, videreforedling og fôrproduksjon, i et likevel krevende år, sier Mowi-sjef Ivan Vindheim i en børsmelding.

Onsdagens kvartalsrapport viser at oppdrettsgiganten fikk inntekter på rekordhøye 16 milliarder kroner i fjerde kvartal i fjor. Det er økning på fem prosent fra året før.

For hele 2023 omsatte selskapet for 63 milliarder kroner. Det er også ny rekord. Helårsresultatet endte på litt over 10,2 milliarder kroner før skatt.

Samtidig foreslås det å betale ut 1,9 kroner per aksje i et kvartalsvis utbytte – totalt 983 millioner kroner – til aksjonærene.

Tross rekordtallene varsler Mowi at de kommer til å kutte jobber. I 2023 gjennomførte selskapet kostnadskutt på over 600 millioner kroner. Ifølge selskapet selv skyldes det blant annet automatisering og mindre arbeidskrevende operasjoner.

I år legges det opp til at det skal spares nesten 300 millioner kroner, tilsvarende 324 jobber. Siden 2020 har Mowi kuttet over 2000 årsverk.

Mowi er verdens største oppdretter av atlantisk laks. Milliardæren John Fredriksen er største eier i Mowi, med Folketrygdfondet på en klar annenplass.