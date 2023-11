– Det er både overraskende og skremmende at så mange ikke har røykvarsler. Slik jeg ser det, er det å være i en bolig uten fungerende røykvarsler, som å kjøre bil uten bilbelte, sier administrerende direktør i Brannvernforeningen Rolf Søtorp, i en pressemelding.

Tre prosent sier at de ikke har røykvarsler, og to prosent sier at de ikke vet om de har, viser undersøkelsen.

Undersøkelsen er gjennomført av Ipos for Røykvarslerdagen.

Desember er høysesong for branner. De siste fem årene har det i gjennomsnitt vært 45 prosent flere utrykninger til boligbranner i desember enn i andre måneder.

– Det viktigste du kan gjøre for brannsikkerheten i hjemmet, er å sjekke at alle røykvarslerne i boligen virker som de skal, heter det videre i pressemeldingen.

Røykvarsler bør normalt byttes ut etter at du har brukt dem i åtte til ti år. Produksjonsdatoen finnes på baksiden av røykvarsleren.