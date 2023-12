I dommen fra lagmannsretten fastslås det at utestengelsen var ugyldig, og at Kunnskapsdepartementet må betale nær 230 000 kroner i saksomkostninger til studenten, skriver VG.

– Dommen er gledelig, men ikke overraskende, sier studentens advokat Magnus Stray Vyrje til avisen.

Det var for nesten to år siden som studenten gikk opp til konteeksamen i pedagogikk ved Høgskolen i Innlandet. Hun ble straffet for juks av skolens klagenemnd. Straffen ble opprettholdt av både Felles klagenemnd og Oslo tingrett.

Alle instansene mente at studenten jukset da hun brukte to avsnitt som hun tidligere hadde skrevet i en eksamen som ble underkjent. De to avsnittene refererte til lærebøker i faget.

Både Høgskolen Innlandet (HINN), Felles klagenemnd, Oslo tingrett og regjeringsadvokaten mener at hun også skulle henvist til sin egen underkjente eksamen.

Studenten saksøkte staten ved Kunnskapsdepartementet for å få kjent utestengelsen ugyldig, men tapte i Oslo tingrett i april i år, anket til lagmannsretten og vant.