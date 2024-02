Statens havarikommisjon har levert sin rapport etter at hurtigbåten Tyrhaug og servicefartøyet Frøy Loke kolliderte på Nordmøre i fjor sommer.

Politiet har tidligere opplyst om at hurtigbåten ifølge vitneopplysninger holdt en fart på cirka 30 knop i forkant av kollisjonen. Hurtigbåten kjørte rett inn i den andre båten bakfra. Det var altså hurtigbåten som hadde vikeplikt.

Statens havarikommisjon har undersøkt ulykken og blant annet konkludert med at det kan oppstå avvik i rutinemessige prosedyrer over tid.

Rutinemessige arbeidsoppgaver blir over tid normalisert hos mennesker, og det kan føre til at risikoer over tid blir enten oversett eller bare ikke oppfattet, skriver de. Havarikommisjon mener det er en av flere faktorer som har ført til at det ikke har vært fullt samsvar mellom rutinene og det som skjedde i praksis i juni 2023.