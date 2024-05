Kommunen får låne brannbil og utstyr fra Brønnøy brann- og redningsvesen til spylingen av sentrumsgatene. Foto: Jøran Horn

Alf-Helge har vasket og stelt byen til 17. mai i 30 år

Alf-Helge Kristiansen og kollegene i parkvesenet og teknisk drift jobber for tiden sent og tidlig for å gi byen en skikkelig vårrengjøring.