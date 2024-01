Prinsessen ankom leiren natt til torsdag forrige uke. Onsdag denne uken fikk NTB og NRK være med inn i leiren for å se hvordan hun har det.

Med pressen til stede deltok prinsessen i en leksjon hvor hun lærte om de ulike delene på et våpen, og hvordan man demonterer og setter det sammen.

Deretter stilte prinsessen opp på foto sammen med medsoldater og ledelsen på leiren. Hun ga ikke intervjuer under seansen, men fikk spørsmål fra bataljonssjefen om hun angret på valget om å gå inn i ingeniørbataljonen.

– Jeg anger ikke, svarte prinsessen.

Rekrutt Alexandra

Prinsessen skal være i militæret i ett år og er nå i gang med rekruttskolen hvor hun får grunnleggende militær opplæring.

Prinsessen har som resten av kongefamilien ikke etternavn. Før militærtjenesten har det vært litt spekulasjon om hva hun skal tiltales som.

På uniformen, der andre har etternavn, står det enkelt og greit: rekrutt Alexandra.

– Hun tiltales som rekrutt Alexandra, sier kompanisjef Hågen Vangsnes i rekruttkompaniet til NTB.

Kompanisjefen: Har fått et godt inntrykk

Vangsnes sier prinsessen er godt i gang med rekruttperioden og allerede har hatt opplæring i våpenhåndtering og militær kutyme, såkalt sluttet orden. Neste uke venter skytetrening.

Forsvaret er tydelig på at prinsessen ikke får noe særbehandling. Hun må bo på seksmannsrom som alle andre og må ut i skogen for å bo i telt i minusgradene.

– Her behandler vi alle likt, med respekt og omsorg. Her vil hun bli behandlet som rekrutt og etter hvert soldat, sier kompanisjefen.

Vangsnes sier han ikke har fått snakket mye med prinsessen, men at han har et godt inntrykk og at hun nok blir en god soldat.

Hilser på bilde av besteforeldrene

Prinsessens bestefar, kong Harald, er formelt sett øverste sjef for det norske Forsvaret. Faren, kronprins Haakon er general og admiral.

– Det har ingenting å si praktisk. Men på lik linje med alle andre, så hilser man til kongeparet når man går inn i messa for å spise, sier Vangsnes.

Bataljonssjef Bjørn Kråkstad sier at kongen betyr mye for Forsvaret.

– Og det er jo positivt at prinsessen ønsker å gå i fotsporene til sin bestefar og far, sier han.

– Skal få kjenne på å være kald, sulten og sliten

Soldat Frida Berge-Urgård kom til leiren i sommer for førstegangstjeneste og har vært gjennom det samme som prinsessen skal. Hun synes det er veldig stas at prinsessen har valgt ingeniørbataljonen.

– Man blir en veldig god gjeng av å være på rom med folk og være seks mann tett på hverandre hele tiden, sier hun til NTB.

Onsdag var det 20 minusgrader i Skjold, men ofte blir det enda kaldere.

– Om vinteren må man være skikkelig flink til å ta vare på seg selv og kle seg ordentlig og lære hvordan man bor ute i telt når det er så kaldt, sier Berge-Urgård.

– Alle skal få kjenne på det, å fryse litt og være kald, sulten og sliten.

– Prinsessen angrer ikke. Angrer du?

– Når det biter i nesen og det er dritkaldt, så kjenner jeg kanskje litt ekstra på det. Men jeg kommer til å se tilbake på den tiden her som veldig spennende.